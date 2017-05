Arsenal : L’avenir de Wenger est décidé !

Le sacre en Coupe d’Angleterre pour finir une saison par ailleurs plutôt morose avec principalement l’échec dans la qualification pour la Ligue des champions. Une première après 19 saisons consécutives… "Si vous la manquez une fois en 20 ans, ce n’est pas un problème", considère Petr Cech sur le site du club. C’est peut-être le propos rapporté par Arsène Wenger à Stan Kroenke, lundi.

La BBC confirme la réunion attendue de si longue date par les suiveurs des Gunners. Les fans de Wenger comme les anti-Wenger, de plus en plus bruyants ces dernières semaines, vont rapidement connaître les résultats de cette réunion. Un accord aurait été scellé il y a quelques semaines pour que l’Alsacien poursuive l’aventure pour deux ans de plus et il aurait effectivement le soutien de Kroenke qui, en privé, assure vouloir lui donner les moyens de remporter la Premier League, ajoute la BBC.

Le Board, réuni ce mardi, va connaître de première main la décision de cette réunion dès ce mardi tandis qu’une interview de Wenger sera diffusée mercredi dans la journée. Une décision qui ne manquera pas de faire parler tant les divisions apparaissent importantes autour du cas de l’entraîneur français.