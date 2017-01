Arsenal : Giroud marque déjà le but de l'année 2017

Face à Crystal Palace, Olivier Giroud a inscrit un but extraordinaire, qui risque de déjà faire partie des plus beaux inscrits en 2017.

A l'instar de Henrik Mkhitaryan avec Manchester United il y a quelques jours, l'attaquant français d'Arsenal a marqué d'un coup du scorpion aussi génial qu'inattendu.

Sur un centre mal ajusté d'Alexis Sanchez, Giroud est parvenu à reprendre le ballon d'un geste acrobatique qui a terminé au fond des filets via la barre transversale. Magnifique!