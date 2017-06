Arrivée en urgence à l'hôpital de Tamba, elle attend depuis 72 heures.

La question de la prise en charge des malades a toujours été le maillon faible de notre système de santé. La dame L. SAKILIBA, la soixantaine presque, est victime d'un accident sur la route de Saraya, région de Kédougou. Elle souffre d'une double fracture au niveau de la cuisse et doit invraisemblablement être opérée. Mais depuis vendredi, jour de son arrivée à l'hôpital de Tamba, elle attend toujours d'être correctement prise en charge. Sa soeur qui l'accompagne est dans le désarroi, car loin de son village natal et sans aucune attache à Tamba. Et pourtant, sa soeur se tord de douleur et attend toujours dans une chambre pas du tout climatisée quand on sait qu'il fait 45° à Tamba...