Arrivée de la fibre optique au Sénégal : Les ménages connectés au très haut débit.

Après le lancement officiel de la fibre optique le 12 octobre dernier, Sonatel apporte aujourd’hui, grâce à cette technologie innovante, l’internet très haut débit à son premier client résidentiel.

Et pour affirmer le caractère stratégique du déploiement de la fibre optique et s’assurer qu’elle repond bien aux attentes de la population .

Le directeur général de Sonatel , Mr Alioune Ndiaye, ainsi que le PDG du groupe Orange, Mr Stéphane Richard ont, aujourd’hui rendu visite au premier client fibre à la cité Keur Gorgui.

Le PDG du groupe Orange, Stéphane Richard, a precisé qu’Orange est un grand acteur du développement de la fibre optique et du très haut débit en France et dans le monde et a magnifié la présence au Sénégal de la fibre. Ainsi le déploiement de la fibre optique pour la mettre à la portée de tous, est une étape fondamentale dans le projet de vulgarisation de l’internet comme le confirme Alioune Ndiaye, DG de la Sonatel



Ainsi, la fibre permettra de bénéficier de débits jusqu’à 10 fois supérieurs à ceux de l’ADSL et celà est une réponse à ceux qui veulent plus de rapidité et de confort ,

“Avec ce très haut débit, je peux dorénavant profiter d’une connexion ultra-rapide et bénéficier d’un débit confortable stable et performant à un prix abordable”, témoigne Fatoumata Sarr , premier client résidentiel.

Avec la 4g en cours dans toutes les capitales régionales , le groupe Sonatel à travers cet accès au très haut débit filaire affirme sa volonté d’être le partenaire de l’État du Sénégal pour l’émergence numérique à travers le plan Sénégal Émergent.