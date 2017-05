Arrêté avec 118 cornets de chanvre indien : Un jeune de 19 ans écope d’une peine de 2 ans

Comparu une première fois en décembre 2016 pour des faits similaires Mouhamed Fadel Fall a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits pour possession de 118 cornets de chanvre. Des faits qu'il a tenté de nier en vain.

C'est à la date du 24 mai que les éléments du commissariat de Yeumbeul effectuant une patrouille sont tombés sur le sieur Fall qui avait un comportement bizarre. Interpellé, les limiers ont trouvé par devers lui, 117 cornets de chanvre indien dans un sachet et la somme 55 mille FCFA en coupures de 2000 CFA. Ainsi qu’une paire de ciseaux.



Interrogé il avait reconnu sans ambages les faits disant que c'est un certain Ans et Baye Mor qui sont à Mbeubeuss qui seraient son fournisseur.



Devant le juge il est revenu sur ses déclarations « les policiers n'ont rien trouvé par devers moi »



Le parquet a requis une peine de 2 ans, la destruction de la drogue saisie et la confiscation de l'argent scellé

La défense a plaidé pour une application extrêmement bienveillante de la loi



Le tribunal après avoir délibéré a finalement déclaré coupable Fall et l’a condamné à 2 ans ferme de prison.