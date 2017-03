Arrestation de la bande à « Thialé » : Des machettes, un couteau « John Rambo » et des cornes retrouvés chez les agresseurs

La bande à Mansour Diop dit « Thialé » a été mise hors d’état de nuire. Composée de 8 membres, qui opéraient par petits groupes à bord de scooter, ces derniers ont révélé avoir tué l’étudiant Marocain, Mazine Chakiri à l’aide du couteau « John Rambo».

Lors des perquisitions a révélé l’adjudant Mbagnick Ndong qui animait un point de presse en marge de la présentation à la presse des détenus, des armes ont été retrouvées chez eux dont celle du crime, un couteau qui était par devers Aba Diédhiou. Ce dernier le jour du meurtre était avec Laye Sané et un troisième quidam qui est toujours en fuite. Des machettes et deux cornes ont été aussi découvertes ainsi qu’un document (un certificat de mise en circulation d’un scooter de marque Piaggio et un autre de marque Gilera Runner). Des recettes des devises de la commune de Gueule Tapée ont été aussi retrouvées

15 victimes ont été auditionnées et certains ont pu récupérer leurs téléphones portables et des numéraires a indiqué l’agent de police.

Parallèlement à cette enquête un individu avec un lot important de téléphones portables (92) a été aussi arrêté.