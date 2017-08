Arrestation de Penda Ba : Récit d’une traque sur l’axe Dakar-Fouta-Mbour

Arrêtée hier pour des propos injurieux diffusés dans une vidéo, Penda Ba a donné du fil à retordre aux enquêteurs. La jeune dame de 28 ans, a réussi à se terrer un petit moment avant d’être appréhendée à Mbour. En effet, la section de recherche mis au parfum des propos de cette dernière a mis en branle la cellule de veille opérationnelle. Les enquêteurs ont débuté les investigations en suivant la piste des filiations et renseignements donnée dans l’enregistrement. La brigade d’Agnam a été mise à contribution. Au domicile de la dame, ses parents ont donné un faux numéro, devant l’impatience des enquêteurs, ils ont coopéré en donnant le bon, mais la dame Penda Ba était sous boite vocale. La brigade de la cybercriminalité mise à contribution a pu identifier une personne avec qui Penda Ba échangeait souvent. Localisé et interpellé, ce dernier a indiqué que la dame est commerçante et séjourne dans la Capitale depuis le lendemain de la fête de la Korité. Mais elle a réussi à être exfiltrée par un de ses frères à Mbour. Mise au courant que sa maman a été arrêtée, Penda Ba a voulu négocier. Les gendarmes ne lui en ont pas laissé le temps, puisqu'ils ont effectué une descente hier à Saly Niakh-niakhal où elle a été arrêtée.

Enquête