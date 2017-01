Arrestation d’un passeur Sénégalais en Italie

La police italienne a mis la main sur deux individus qui tentaient de faire voyager dans l’espace Schengen des immigrés clandestins à bord de deux camionnettes. L’opération a eu lieu ce mardi 10 janvier à la frontière entre la France et l’Italie, exactement à la Colle della Maddalena.

Selon un site italien visité à Dakaractu, les deux mis en cause sont originaires d’Afrique subsaharienne. La précision étant de mise, il s’agit d’un Sénégalais âgé de 50 ans et d’un Guinéen de 40 ans.



Les premiers résultats de l’enquête ont révélé que ces deux passeurs ont loué deux fourgonnettes à Turin et y ont entassé 34 migrants moyennant 100 euros, chacun. Ce voyage devait les mener à Grenoble en France. Mais le convoi a été arrêté près de Cueno. Parmi les voyageurs, un couple ivoirien avec ses enfants âgés de 3 et 9 ans.



En attendant d’être édifiés sur leur sort, les passagers ont été accueillis par la Croix rouge italienne à Borgo San Dalmazzo.