Arrestation d’un membre de la LD à Kébémer : Mamadou Ndoye et Cie voient rouge

La Ligue démocratique est très en colère suite à l’arrestation à Kébémer de Moustapha Ba, membre de son bureau politique. Cette interpellation du Secrétaire général du parti au niveau local intervient après un litige foncier opposant les populations de ladite localité à la société SENEGINDIA.

Dans un communiqué parvenu à EnQuête, les camarades de Mamadou Ndoye soutiennent que c’est le jeudi 22 décembre 2016 que le Secrétariat permanent de la LD a été informé de l’arrestation de Moustapha Bâ. Celle-ci est intervenue suite à la contestation par les populations de la commune de Diokoul Diawrigne de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2016 approuvée par le représentant de l’Etat, en l’occurrence le sous-préfet de Ndande, le 07 août 2016, affectant une superficie de mille (1000) hectares à la société SENEGINDIA.

« Déterminées à s’opposer à tout bradage de leurs terres, les populations des villages de Diokoul, Gad-Kébé, Mérina Diegue et Mbadar Mboya, ont mis en place un collectif de défense de leur patrimoine foncier. Et devant la volonté inébranlable des populations de refuser toute spoliation de leurs terres, le litige foncier les opposant à ladite société a été porté devant les juridictions compétentes », relate les « Jallarbistes ». Qui soutiennent que « dans l’attente d’une décision de justice, les populations de la commune de Diokoul Diawrigne ont été surprises de constater que la société SENEGINDIA a mis en place un matériel de construction, le mercredi 21 décembre 2016, en vue de débuter les travaux de mise en valeur du site, objet du litige ».

Face à cette situation, le Secrétariat permanent de la LD « condamne fermement cette tentative d’intimidation » et attire l’attention des autorités et de l’opinion publique sur les conséquences économiques et sociales « désastreuses » de ce « bradage » du patrimoine foncier de la commune de Diokoul Diawrigne. Tout en demandant au gouvernement une intervention d’urgence pour éviter toute dépossession des terres des paysans de ladite commune, la LD exprime la solidarité de ses militantes et militants, à Moustapha Bâ et à tous les membres du collectif arrêtés et placés sous mandat de dépôt à Louga, le vendredi 23 décembre 2016. Le parti de Mamadou Ndoye exige en outre « leur libération immédiate et sans condition ».

EnQuête