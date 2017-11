Arona Diouf et Nicole Diedhiou lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

A la une de ce jeudi 2 novembre, la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon remise à Dakar. Les lauréats sont le journaliste Arona Diouf et la technicienne Nicole Diedhiou. Nous ferons également le point sur les premiers pas de la force G5 Sahel, dans une zone entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Enfin nous irons en Egypte à la découverte d'une cavité débusquée dans la pyramide de Khéops.