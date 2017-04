Argentine : Edgardo Bauza licencié !

L’Argentine traverse des moments très compliqués. En pleine phase de qualification pour le Mondial 2018, l’Albiceleste pointe à une triste cinquième place. Dans l’absolu, si ces phases de qualifications s’arrêtaient demain, les coéquipiers de Lionel Messi auraient de fortes chances de jouer la Coupe du Monde russe, puisqu’ils affronteraient un pays d’Océanie en barrages. Mais une telle position ferait clairement tâche pour une nation aussi prestigieuse, avec un effectif particulièrement garni.

Et au-delà des résultats, c’est clairement au niveau du jeu proposé que le bât blesse. Déjà très médiocre avec Tata Martino, qui a quitté la sélection en juillet dernier,l’Argentine propose un football peu attrayant compte tenu du large réservoir de talents dont elle dispose. La gestion de certains cas individuels, comme celui de Mauro Icardi, pourtant très bon à l’Inter, lui ont valu de vives critiques. Et l’absence de Lionel Messi, suspendu pour les prochains matchs, n’aurait sûrement pas arrangé son cas. Trop de paramètres qui ont poussé l’AFA à prendre une décision finale : le licenciement de l’ancien entraîneur de São Paulo.



« Nous avons dit à Bauza qu’il n’est plus l’entraîneur de la sélection. Nous nous sommes mis d’accord oralement, mais il n’y a rien de signé. Ce mardi, à 19h30, se tiendra une conférence de presse », a lancé le président de l’AFA Claudio Tapia, relayé par Olé. On en saura donc plus en fin de journée. Reste désormais à lui trouver un successeur. Les noms de Jorge Sampaoli, Diego Simeone ou Marcelo Gallardo sont régulièrement sortis dans la presse locale, mais les problèmes financiers de l’AFA risquent de considérablement compliquer le recrutement d’un entraîneur de renom. Réponse dans les semaines à venir...