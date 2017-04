Argentine : Di Maria et Agüero ne sont plus les bienvenus

Un coup de ménage pourrait se préparer au sein de la sélection d'Argentine. Dans un sondage du quotidien Olé, qui a rassemblé 80 000 personnes, plusieurs cadres de l’équipe ont été désapprouvés.

Parmi les joueurs que les Argentins ne souhaitent plus voir, l’ancien Parisien Ezequiel Lavezzi rassemble 88% d’opinion négative. Sergio Agüero (86%), Gonzalo Higuaín (73%) et Angel Di Maria (68%) le suivent.

À l'inverse, certains éléments sont plébiscités. L'attaquant de la Juventus Turin Paulo Dybala convainc 92% des votants, juste devant Lionel Messi (90%), Gabriel Mercado (88%), Ramiro Funes Mori (85%) et Nicolás Otamendi (78%).