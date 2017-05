Archives/Affaire Ndiaga Diouf : Quand Jean Paul defendait son fils Barthélémy Dias devant Macky Sall

Meurtre de Ndiaga Diouf ou quand Jean Paul Dias défendait son fils Barthélémy bec et ongle devant un Macky Sall qui acquiesce. Nous sommes en 2011, quand la mairie de Sicap/Mermoz/Sacré Cœur avait été attaquée.



A l'époque, Me Abdoulaye Wade président avait essuyé les tirs groupés de l'opposition. Ironie du sort en 2017 avec l'avènement de Macky Sall comme president de la République, Barthélémy est condamné à 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis, et une amende de 25 millions de fcfa à titre de dommages et intérêts pour la famille de Ndiaga Diouf. Les délits reprochés au maire de Mermoz/Sacré-Cœur sont entre autres, coup mortel, association de malfaiteurs et détention illégale d'arme.