Après une escale à Conakry, Yaya Jammeh est arrivé à destination à Malabo (Guinée Equatoriale)

Au terme de négociations qui ont duré plusieurs jours, Yaya Jammeh a fini par se résigner et accepter de quitter la Gambie hier à 21h16 en compagnie du président guinéen Alpha Condé. Ses accompagnants, eux, partiront à bord de l'avion de la Républicaine mauritanienne, affrété par le président Aziz et mis à la disposition de Jammeh. Après plus d'une heure de vol, l'avion de Jammeh est descendu à l'aéroport international de Conakry. L'escale durera deux heures après lesquelles, l'avion présidentiel équato-guinéen qui l'attendait sur place va reprendre les airs en direction de Malabo. A noter que peu après son départ de Conakry, un avion en provenance du Tchad est venu récupérer les bagages de Jammeh avec ses voitures de luxe et autres biens transportables. Contraint à l'exil, Yaya Jammeh est arrivé à sa destination finale (Malabo) vers 2 heures passées de peu...