Après une année de présence : 3 milliards de FCFA de volume de transfert effectué via « Wizall »

La plateforme de transfert d’argent et de bons d’achat « Wizall » a bouclé sa première année de présence sur le marché sénégalais. Au cours d’une conférence de presse tenue cet après midi, les co-fondateurs Ken Kakena et Sébastien Vetter ont révélé les projets de l’équipe Wizall pour l’Afrique.

« Depuis 1 an, Wizall et ses 5000 points de ventes et de retraits partenaires accompagnent plus de 100 000 sénégalais au quotidien grâce à des bons alimentaires, pharmacies, librairies, des cartes cadeaux et beaucoup d’autres moyens de faciliter les échanges en famille » peut on lire sur la note remise à la presse.

En effet c’est 80.000 transactions qui ont été réalisées via Wizall dans les 5000 points de vente actifs en 6 mois. Le volume de transaction s’élevant selon Sébastian Vetter à 3 milliards de Francs CFA, soit 90% au Sénégal et 10% venant d’Europe.

« Cela était partagé entre 80% de transaction venant de France et 10% venant d’Italie et 10% d’Espagne » dira t’il

Après le Senegal, la start-up africaine vise une expansion rapide sur 16 pays d’Afrique en 3 ans dans des pays de la zone UEMOA dont le Mali, le Burkina, la Cote d’ivoire, le Benin et enfin le Togo. Elle vise aussi le lancement de nouveaux services innovants.



« L’objectif est d’être en mesure de connecter nos clients vivant sur tout le continent, leur permettant non seulement de communiquer mais aussi de transférer des produits et services utilisables dans leurs commerces de quartier » dira Vettel.