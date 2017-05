Après un reportage de Dakaractu, la station d'essence du Cap Skrirring trouve repreneur

Une équipe de Dakaractu a profité de son séjour au Cap Skirring pour faire un reportage sur le calvaire des automobilistes causé par l’absence d’une station d'essence. Un reportage dont la diffusion le 08 mai dernier a porté ses fruits puisque nous apprenons que la seule station d'essence de l’un des sites touristiques les plus prisés du pays a trouvé repreneur. “La station d’essence a repris ses activités à la faveur de l’arrivée d’un nouveau gestionnaire. C’est des gens venus de Dakar”, nous a confié un automobiliste, soulagé de savoir qu’il n’aura plus à faire 30 kilomètres pour s’approvisionner en carburant.Cependant, notre interlocuteur n’est pas contre un élargissement des services offerts par la station d'essence dont l’activité se résume à fournir en carburant les automobilistes. “Nous aurions souhaiter avoir d’autres services intégrés comme le lavage, l’entretien et une grande boutique”, réclame t-il non sans rappeler qu’un pas a été déjà fait. Et ce n’est pas mince!