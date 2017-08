Après son sacre sur 100 m, Gatlin s'est prosterné devant Bolt

C'est peut-être l'image des Mondiaux qui restera gravée dans les mémoires. Celle d'un Justin Gatlin sacré à la surprise générale en finale du 100 m samedi soir agenouillé devant Usain Bolt, seulement troisième. Quelques secondes après avoir bouclé son 100 m en 9''92 devant Coleman et le Jamaïcain, l'Américain a été la cible d'une bronca générale de la part du public londonien qui ne lui a pas pardonné pas ses deux contrôles positifs pour dopage. Le New-Yorkais a répondu au stade en mimant un geste pour qu'il se taise avant d'apercevoir Bolt se diriger vers lui.



Le public a sifflé Gatlin suspendu deux fois pour dopage

L'image qui suit est saisissante, Gatlin s'est agenouillé devant la «Foudre» qui disputait le dernier 100 m de sa carrière, puis a tendu les bras en avant, comme s'il se prosternait devant un dieu. Bolt l'a alors regardé très furtivement, préférant revoir la course et les temps sur l'écran géant du stade olympique. Puis, le recordman du monde de la spécialité a pris dans ses bras son successeur quelques instants avant de lui fausser compagnie.

«Je trouve ça très irrespectueux. On a prouvé qu'on travaillait dur.

Un peu plus tard, Usain Bolt a réagi aux sifflets adressés à Gatlin en prenant la défense de son rival: «Je trouve ça très irrespectueux. On a prouvé qu'on travaillait dur. Justin a prouvé durant ces dernières années, moi j'ai prouvé aussi durant ces dernières années.»