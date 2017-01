Après seulement 4 mois de liberté : Un sexagénaire condamné à 3 ans ferme pour offre et cession de chanvre indien

Maguette Samb marié et père de plusieurs enfants a été condamné a 2 ans de prison pour des faits de trafic de drogue. Il a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour offre et cession de chanvre indien.

En effet suite à une information anonyme faisant étant d’un intense trafic de drogue dans le quartier de « Ndar Bou Ndaw » les enquêteurs ont essayé d’intégrer le réseau. C’est à cet effet qu’il a été interpellé en possession de 15 cornets de chanvre indien, plusieurs gadgets destinés à la confection et la somme 55 mille Fcfa.

Interrogé, il a déclaré qu’il est un simple consommateur alors qu’il venait juste d’être élargi de prison.

Le ministère public dans son réquisitoire a rappelé que depuis que le prévenu Maguette Samb a remis ses pieds dans son quartier, les consommateurs ont envahi le secteur avant de requérir une peine de 2 ans ferme

L’avocat de la défense a plaidé pour une relaxe pure et simple en essayant de démontrer l'innocence de son client soulignant qu'il vient à peine de humer l'air libre. Il a demandé au tribunal de lui faire une application bienveillante de la loi pénale. Le tribunal après avoir délibéré l’a condamné à 3 ans ferme...