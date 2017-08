Après sa conférence de presse, Wade en 7 chiffres...

1- Il a avoué que Karim Wade ne sera pas candidat à la présidentielle 2019.



2- À l'entendre lors de la conférence de presse, on devine qu'il est en pourparler avec le président Macky Sall.



3- Il a mis la puce dans l'oreille des sénégalais que le Pds soutiendra le président Macky Sall pour la présidentielle 2019.



4- Il a besoin de temps pour trouver la stratégie.



5- Il ignore que si Karim Wade n'est pas candidat en 2019 il risque sa mort politique.



6- Il ignore que plus 2019 approche plus le Pds se disloquera pour le compte du président Macky Sall et Idrissa Seck.



7- Quoiqu'il fasse la mort politique du Pds est inéluctable.



Commandons nos popcorns pour voir comment les wadistes et karimistes (fanatiques politiques) changeront de discours eux qui insultent et critiquent actuellement le président Macky Sall...



Tahirou Sarr

Analyste/Conseiller politique