Après le renvoi de son procès : un acteur de « Pod et Marichou »privé de liberté provisoire

Selon Vox Populi, le célèbre acteur Malick Sow qui joue dans la célèbre série « Pod et Marichou » et qui a été arrêté la semaine dernière pour faux casting et chantage sexuel, reste en prison, jusqu’au 16 Janvier prochain. Son procès qui était prévu hier, a finalement été renvoyé. Un renvoi à l’issue duquel, la défense a introduit une demande de liberté provisoire pour son client qui selon elle, représente toutes les garanties de représentativité. Mais le tribunal qui était chargé de statuer sur cette demande de mise en liberté provisoire, s’y est finalement opposé.