Après le méga meeting réussi de l'AFP : Alioune Sarr à Thiès pour remercier ses militants ( IMAGES )

Au moment où nous écrivons ces lignes, le ministre du Commerce et coordinateur départemental de l'Afp à Thiès rencontre ses militants à l'hôtel Sham's de Thiès. Ce, dans le seul et unique but de leur rendre la monnaie de leur pièce après la forte mobilisation dont ils ont fait montre lors du méga meeting des progressistes de Thiès. Rassemblement qu'il a lui même présidé et lors duquel il a fait d'importantes déclarations dans le sens de réaffirmer l'ancrage de l'Afp dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais d'une pierre, Alioune Sarr est en train de réussir deux coups et pour cause. Dix groupements de femmes qui s'activent dans des activités de développement se sont ligués pour apporter leur soutien au chef du commerce sénégalais. A noter la présence de l'islamologue Oustaz Idrissa Gaye qui n'est personne d'autre que le frère aîné de l'impressionnant Tafsir Abdourahmane Gaye.