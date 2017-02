Après la loi sur les sachets plastiques de faible micronnage : L’opération « Sénégal sans déchet plastique » lancée

Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable M. Abdoulaye Baldé a procédé ce matin au siège dudit Ministère au lancement officiel de l’opération « Sénégal zéro plastique » initiée par Proplast. de M. Macoumba Diagne.

Cette opération vise à redynamiser la filière, une année après l’entrée en vigueur de la loi sur le plastique et sillonnera toutes les communes du Sénégal en collaboration avec les collectivités locales, indique une note transmise à la presse.

« La gestion des déchets ménagers et assimilés, ceux en plastique en particulier, constituent encore une préoccupation majeure pour nos collectivités locales et un impératif pour la préservation de l'environnement. (…) Cette opération vient à point nommé, dans la mesure où, la seconde partie de la loi sur le plastique porte sur la gestion rationnelle des déchets avec notamment la mise à disposition de matériel de collecte sur l’ensemble du territoire national. C'est là, tout le sens qu'il faudra donner à cet important programme »

L’ »Opération Sénégal sans déchet plastique » vise principalement ainsi, en a assuré le ministre, à informer et sensibiliser nos compatriotes en vue de susciter un nouveau comportement citoyen autour de la gestion des déchets plastiques mais aussi appuyer le développement de filières de collecte, de valorisation et/ou d’élimination des déchets plastiques, considérées comme de véritables sources de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté.

Le ministère qui soutient ce programme a décidé, selon Abdoulaye Bibi Diallo, à acquérir 100 poubelles RECUPLAST et invite l’ensemble des acteurs à participer activement à l’opération.

Des partenariats stratégiques ont été aussi scellés par la même occasion entre, l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets, UCG et Proplast, mais également entre ce dernier et le Programme d'Appui à la Création d'Opportunités d' Emplois Verts du Ministère de l’Environnement, PACEV, coordonné par Baba Dramé.

