Après la conférence de la SODAV : L’association des métiers de la musique du Sénégal ( AMS) réclame l’audit du BSDA

La direction générale de la sénégalaise du droit d’auteur et du droit voisin (SODAV) ainsi que le conseil d’administration ont présenté une partie de la comptabilité de leurs prédécesseurs. C’est ainsi que la gestion du dernier directeur général de l’ex bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA) a été pointée du doigt. Une comptabilité comparative des deux institutions a été présentée aux journalistes et si Mounirou sy, l’ancien DG soutenait lors de son départ avoir laissé assez d’argent dans les caisses pour le paiement des salaires et des redevances, la presidente du conseil d’administration de la SODAV la démenti. L’AMS demande au chef de l’Etat d’ordonner l’audit du Bsda sous Mounirou Sy.



