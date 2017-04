Après deux retours de parquet : Daouda Mbow passe sa première nuit en prison

Après deux retours de parquet, le PDG de la Nouvelle Vision de l’Automobile Daouda Mbow et son employé Laye Diouf ont passé leur première nuit ne prison. Le duo a été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic international de véhicules, recel et faux et usage de faux.

Pour rappel, l’affaire débute lorsque Daouda Mbow porte plainte contre un certain Ibrahima Guèye pour escroquerie sur un terrain. Dans sa plainte il affirme avoir remis à ce dernier une voiture et 10 millions de FCFA pour l’achat d’un terrain qu’il ne verra pas. Ce dernier arrêté, révèlera à la Dic que la voiture que lui a remise Daouda Mbow a été déclarée volée en France. Daouda Mbow est saisi par la DIC qui fait une descente dans son parking. Plusieurs véhicules sont saisis dont des Range et des Mi volées en France. Au total c’est 8 véhicules et 10 motos volés en France qui ont été saisis lors des deux opérations.