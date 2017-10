Après deux ans d'emprisonnement pour apologie du terrorisme : L'Imam Sèye recouvre la liberté

Professeur au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, le nommé Ibrahima Sèye a défrayé la chronique en octobre 2015. Non pas dans le cadre de ses activités professionnelles, mais plutôt dans une sphère privée.

Imam au même lycée et dans une mosquée qui se trouve non loin de l'établissement scolaire, le professeur d'Histoire et de Géographie s'était illustré à travers ses prêches radicaux dans lesquels il n'hésitait pas à qualifier le président sénégalais et son homologue français de l'époque, François Hollande, de mécréants profanateurs.

Comme si cela n'était pas assez grave, l'Imam Sèye s'en est vertement pris aux soldats sénégalais envoyés au Mali dans le cadre de la Minusma qu'il traita de mécréants. Des propos qui valurent au professeur Sèye des déboires avec dame justice.

Arrêté début octobre 2015, il a été placé sous mandat de dépôt pour apologie du terrorisme, incitation à la désobéissance militaire et intolérance religieuse. Jugé en première instance, l'homme a écopé d'une peine d'un an ferme. Lors de l'audience au cours de laquelle il a lui même assuré sa défense, il a assumé tous ses propos. De quoi scandaliser plus d'un. Le procureur a fait appel de cette décision et a obtenu la condamnation de l'Imam Sèye à 30 mois de prison dont 24 ferme. Peine qui a connu son terme depuis le 12 octobre. En d'autres termes, l'imam Sèye a recouvré la liberté. Maintenant reste à savoir si les deux ans passés entre quatre murs ont entamé ses convictions religieuses radicales.