Après avoir déposé ses deux propositions de lois : Me ELHADJI DIOUF sera reçu demain à TIVAOUNE et à TOUBA.

Le leader du PTP, Me Elhadji DIOUF entamera demain vendredi 23 Décembre la première partie de sa visite auprès des chefs religieux pour partager avec eux les deux propositions de lois qu’il a déposées sur la table du Président de l’assemblée. Comme promis lors de sa dernière conférence de presse dans les locaux de l’assemblée nationale, le leader du PTP, l’honorable député EL. DIOUF présentera aux chefs religieux ses deux propositions portant l’une sur l’abrogation de la loi sur la parité et l’autre sur le rétablissement de la peine de mort. Ainsi il sera reçu avec sa délégation demain à TIVAOUNE aux environs de 13 heures par AL AMINE, le porte-parole du khalife général des Tidjanes et dans l’après-midi vers 16 heures par le Khalife général de mourides Serigne Sidy Moctar MBACKE. A l’issue de chacune de ses audiences, le leader du PTP fera une déclaration à la presse.