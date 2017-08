Après avoir contribué à la victoire de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Abdoulaye Ndour s'engage à faire réélire Macky Sall en 2019

Les députés Dakarois qui siégeront à l'Assemblée nationale sont issus des rangs de Benno Bokk Yakaar au détriment de la liste avec laquelle cette coalition était en compétition dans la capitale. Le camp présidentiel a cette fois ci damé le pion à Khalifa Sall et aux hommes et femmes sur qui il comptait pour confirmer son hégémonie à Dakar. Cette performance de la coalition présidentielle a été rendue possible par des hommes de la trempe d'Abdoulaye Ndour.

En effet, après avoir fait ses preuves à Fatick, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du palais de la République a été appelé à la rescousse pour renverser la tendance à Dakar. Au cours d'un point de presse tenu ce dimanche à Nord Foire, dans la commune de Yoff où il milite, Abdoulaye Ndour a remercié et félicité ses militants sans qui ce résultat ne serait pas possible.

“Les élections législatives du 30 juillet dernier ont été une consécration pour la coalition Benno Bokk Yakaar et son président. Elles ont marqué aussi un tournant décisif dans notre engagement politique dans la commune de Yoff”, a souligné Abdoulaye Ndour. Il ajoute : “Les résultats sortis des urnes ont montré que notre apport a été déterminant dans la victoire de Benno Bokk Yaakaar à Yoff. Notre contribution de plus de 3.000 voix en faveur de Benno Bokk Yaakaar a été déterminant dans notre victoire à Dakar”. Un exploit qu'il est invité à rééditer à Grand Yoff encore sous la coupe de Khalifa Sall.

Mais pour le dage du Palais de la République, les responsables de Benno Bokk Yakaar à Grand Yoff ont du mérite pour avoir grevé le score de Manko Taxawu Senegaal entre les locales de 2014 et les dernières législatives.

Le dage de la présidence a aussi minimisé ce que certains considèrent comme un recul du score de Benno Bokk Yakaar. Selon sa lecture des faits, il ne faut pas comparer législatives et présidentielle. Pour lui, en 2019, Macky Sall n'aura aucune difficulté à passer au premier tour surtout qu'il a de quoi convaincre ses compatriotes. Une élection à laquelle il compte apporter sa pierre comme ce fut le cas lors des législatives. Et pour ce faire, Abdoulaye Ndour compte sur ses mouvements de soutien qui essaiment un peu partout à Dakar et ses environs.