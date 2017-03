Après Ngaparou, Pointe Sarène et Yoff, Potou étrenne son nouveau quai

Le nouveau quai de pêche de Potou sera inauguré par le chef de l'Etat Macky Sall le jeudi 30 mars 2017, dans la région de Louga. Une manifestation qui intervient après la construction de trois quais de pêche modernes réceptionnés et inaugurés à Ngaparou, Pointe Sarène et Yoff.

Le gouvernement du Sénégal s’est résolument inscrit dans la voie de l’émergence à travers sa politique de modernisation des infrastructures de pêche. Un secteur important dans le projet ambitieux du Chef de l’Etat Macky Sall, le Plan Sénégal Emergent (Pse). Le ministre de la pêche et de l’économie maritime, M. Omar Guèye, a engagé, sous l’impulsion du président de la République, la politique de sécurisation des pêcheurs sénégalais, avec des gilets de sauvetage subventionnés par l’Etat. Sans compter l’énorme coup de pouce dans la subvention de 5000 moteurs à hauteur d'un million F Cfa par moteur, ainsi que la dotation de 2000 claies aux femmes transformatrices, la subvention du carburant de pêche, de même que des équipements et manutention pour les femmes transformatrices.

Par ailleurs, le ministère de la pêche et de l’économie maritime, dans la dynamique de l’amélioration des conditions de travail de l’administration de pêche, a construit les locaux du service régional des pêches à Louga . Et a doté les chefs de services régionaux de 14 véhicules, de motos quad aux chefs de poste de contrôle et d’embarcations pneumatiques à la DPSP.