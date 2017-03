Après Dakar, Adama Barrow prochainement à Paris et à Bruxelles

Le président Gambien Adama Barrow va effectuer deux visites officielles à Paris et à Bruxelles. Ce sera entre le 14 et le 16 mars prochain où il sera reçu par le président François Hollande et rencontrera les dirigeants Européens à Bruxelles.

A Paris, Adama Barrow s'entretiendra avec avec Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, Rémy Rioux, le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), et Michel Sapin, le ministre de l’Économie, avant de recevoir la communauté gambienne résidant en France.

A Bruxelles, Barrow sera reçu par plusieurs hauts dirigeants de l’Union européenne (UE) : Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, Jean-Claude Juncker, le président de la commission de l’UE, et Donald Tusk, le président du Conseil européen.

Il sera question de la poursuite de l'aide financière accordée à la Gambie.