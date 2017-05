Apr Pikine : Les cadres se mobilisent derrière leur coordinateur Abdou Karim Sall pour une victoire éclatante de la liste de " Benno" dans le département

La Convergence des Cadres Républicains de Pikine (CCR/P) de l’Alliance Pour la République (APR) adresse ses vives félicitations à son Excellence Macky SALL, Président de la République, pour sa participation remarquable au Sommet islamo-arabe et américain à Riyad. Cette réunion historique des dirigeants du monde islamique et de celui des Etats Unis, première du genre dans l’histoire, renforce l’engagement mutuel des pays participants pour la sécurité mondiale et consolide les profondes relations commerciales, culturelles et politiques. Elle a aussi été l’occasion pour le Président de la République de réitérer son engagement pour un monde de paix basé sur les valeurs de tolérance et de solidarité.



La CCR/P se félicite de l'invite à la retenue et à un débat sérieux faite par le Président de la République aux « apprentis experts du pétrole ». La recherche pétrolière est une activité sérieuse, régie par le code pétrolier et personne ne peut s’amuser en cette matière puisque tout est réglé préalablement.

La CCR/P salue les performances atteintes par le Gouvernement notamment dans tous les secteurs d’activités.



La CCR/P se réjouit de la baisse effective du prix de l'électricité et des résultats satisfaisants obtenus par la SENELEC qui a réalisé en 2016 un bénéfice de 30 milliards FCFA pour une entreprise qui était déficitaire en 2012 et était alors constamment sous perfusion de l’Etat.



La CCR/P se réjouit de la posture de son coordonnateur Abdou Karim SALL (AKS) qui œuvre sans répit, tant au niveau du département de Pikine qu’au niveau national, pour la réussite du Plan Sénégal Emergent (PSE).

A cet égard, elle salue le programme de développement du numérique mis en œuvre par l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) au niveau des cases des tout-petits, des lycées et collèges et des daaras du Sénégal, la signature du protocole d’accord entre l’ARTP et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) pour la construction de 04 Espaces Numériques Ouverts (ENO) pour un montant de 2,4 milliards FCFA, la signature du protocole d’accord entre l’ARTP et l’Université Assane SECK de Ziguinchor, etc. Ces actions viennent administrer la preuve que Abdou Karim SALL travaille inlassablement à la déclinaison de la vision du Président Macky SALL.



La CCR/P salue toutes les activités menées par son coordonnateur pour massifier le Parti dans le département de Pikine mais également pour inciter les populations à s’inscrire massivement sur les listes électorales et à retirer leurs cartes d’identité numérisées pour assurer une majorité écrasante au camp présidentiel au soir du 30 juillet 2017.





Enfin, la CCR/P réaffirme son engagement sans faille derrière son Coordonnateur Abdou Karim SALL, le félicite également pour son bilan élogieux à la tête de l’ARTP.



Les Cadres Républicains de Pikine précisent, enfin, qu’ils se plieront à toute décision prise par le Président de l'APR Macky SALL concernant le choix de la tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections législatives.



Fait à Pikine, le 23 mai 2017

La Convergence des Cadres Républicains de Pikine