Apr/Médina : Le responsable communal Seydou Guèye appelle à une dynamique unitaire

Le responsable communal de la Médina, Seydou Guèye, qui présidait la réunion des jeunes du Bureau de la Coordination de Centenaire Gibraltar les a encouragés dans l’effort. Mais aussi dans la consolidation de la dynamique unitaire. Le SG du Gouvernement les a exhortés ainsi que les jeunes des autres quartiers à renforcer la dynamique du bureau de Centenaire Gibraltar pour la mise en place de la coordination provisoire des jeunesses républicaines de la commune de Médina. Ceci en vue de la validation de l’agenda pour l’organisation d’une journée de partage sur le financement rapide de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes et les réalisations du Président Macky Sall à travers le livre blanc du gouvernement. Mais aussi sur des Réunions publiques d’information (R.P.I) mensuelles et d’d’anim ation politique de la commune et de massification du Parti.