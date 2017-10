Approvisionnement en eau potable : La SONES renforce sa capacité de production à Dakar, Thiès et la Petite Côte

Même si la production en eau augmente chaque année, elle est loin de satisfaire la demande. Car cette dernière suit une évolution croissante.

Les villes comme Dakar, Thiès et la Petite Côte absorbent 80% de la production de la Société Nationale des Eaux.

C’est pourquoi, la SONES décide de renforcer sa capacité de production pour faire face à cette forte évolution de la demande.

Lors de l’atelier de restitution du nouveau schéma directeur d’alimentation en eau potable de Dakar, Thiès et Petite Côte tenu ce matin à Dakar, la SONES annonce la mise en place d’un programme de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la Petite Côte sur la période 2015- 2020.



Ce programme couvre également les villes de Dakar et Thiès dont la consommation en eau est forte. Le coût global est estimé à 28,3 milliards de francs CFA, avec trois composantes principales, dont la première est un programme d’urgence complémentaire pour le renforcement de l’approvisionnement en eau de Dakar à partir de Tassette pour un coût de 11,5 milliards de francs CFA, afin de pouvoir mobiliser environ 20 à 30 000 m3 par jour en 2018.

Ce programme se projette également en 2030 et cherche à couvrir tout le besoin en eau.

Le directeur de l’exploitation de la SONES, Charles Fall estime que ce programme « est un outil d’anticipation pour que le besoin en eau de la population soit rassuré. Ce qui permettra de sécuriser l’alimentation en eau. »

Pour les conditions de financement de ce projet, les 75% feront l’objet d’un emprunt…