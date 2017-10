Appel pour le désherbage des cimetières de la ville sainte : Tivaouane freine Assane Diouf

Il a convoqué le désherbage de la ville sainte pour légitimer sa présence à Tivaouane dimanche prochain. Mieux ou pis, Assane Diouf a fait une vidéo pour appeler “tous les sénégalais épris de valeurs de paix entre les confréries” à le rejoindre à Tivaouane pour désherber les cimetières conformément à l'appel du nouveau Khalife des Tidianes.

Ainsi, il a demandé à tous ses amis parmi lesquels il a cité son “neveu” Cheikh Amar et son “ami” Cheikh Mbacké Gadiaga à rallier la cité de Maodo pour les besoins du nettoyage des cimetières.

Mais la venue annoncée d'Assane Diouf n'est pas du goût du Clergé Tidiane. Et Serigne Mbaye Sy Abdou qui avait lancé un appel au nom du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour pour le désherbage des cimetières, a fait une mise au point pour calmer les ardeurs des uns et des autres.

Dans un enregistrement audio diffusé par le site asfiyaghi, le fils de Serigne Abdoul Aziz SY Dabakh porte à la connaissance des Sénégalais que les appels diffusés sur Internet n'engagent que leurs auteurs.

Le marabout tidiane précise dans la même veine n'avoir invité que les résidents de Tivaouane au désherbage des cimetières. “Que personne ne quitte une autre contrée du Sénégal pour soit disant répondre à l'appel du Khalife”, freine le marabout qui espère que son message sera compris par tout le monde.