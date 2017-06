Appareils de radiothérapie : Une mission d’information du ministère de la Santé à Vienne et à Anvers

Une mission d’information du ministère de la Santé se rendra à Vienne (Autriche) et à Anvers (Belgique) du 5 au 10 juin pour examiner l’état des deux appareils de radiothérapie commandés par le gouvernement, a annoncé jeudi, le directeur général de l’Hôpital Dalal Jamm, Moussa Sam Daff.



L’objectif est de voir les deux appareils de radiothérapie et tous les équipements accessoires avant leur acheminement sur Dakar, a indiqué M. Daff, interrogé par la RFM, assurant qu’il y a bon espoir que ces appareils soient au Sénégal d’ici fin juin.



En février, le gouvernement avait promis l’acquisition dans 6 mois d’un appareil de radiothérapie à l’hôpital Aristide Le Dantec devant remplacer celui qui est tombé en panne. Cette situation avait obligé l’Etat à envoyer les malades se faire soigner au Maroc.



Le gouvernement avait en même temps annoncé un plan national de lutte contre le cancer, évalué à plus de 10 milliards de francs CFA, avec trois nouveaux appareils de radiothérapie.