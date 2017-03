Antoine Mendy, capitaine de la sélection nationale : « Tout n’est pas terminé »

«On a essaye de produire du jeu. Mais cela ne s’est pas passé comme on le souhaitait. C’était un jour sans, l’adresse n’était pas là. Il y avait beaucoup de choses qu’on a essayées qui n’ont pas marché. Ce sont des choses qui arrivent. J’ai déjà vécu des choses pareilles », a dit le capitaine de l’équipe nationale masculine de Basket-ball à nos confrères de pressafrik.



Antoine Mendy de rassurer: «Tout n’est pas terminé. Il reste une seconde partie ici. On espère avoir le soutien de tout le peuple sénégalais. Il ne faut pas baisser les bras. On a toujours nos chances de se qualifier, il faut les jouer à fond. Maintenant, le plus important est d’avoir la possibilité de se relever et de terminer ce qu’on a commencé».



La manche retour prévue ce week-end à Dakar, Maleye Ndoye, Xane D’Almeida, Alcès Badji et Maurice Diamé viendront en renfort.



Basket221