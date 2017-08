Annulation du scrutin du 30 juillet : Le recours de Khalifa Sall rejeté

Statuant en matière électorale, le Conseil Constitutionnel a rendu, ce lundi, des décisions en réponse aux recours introduits par des mandataires de partis ou coalitions de partis, au lendemain de la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale. Parmi les décisions rendues, on peut citer celle déposée par la coalition Mankoo Taxawu Sénégal (Mts) qui avait demandé l'annulation du scrutin de 30 juillet. "Sont rejetés : Le recours de Khalifa Sall, agissant es nom et qualité de tête de liste de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal, tendant à l'annulation de l'élection du 30 juillet 2017(...)", lit-on sur un Extrait des Minutes du Greffe du Conseil Constitutionnel. La décision a été rendu conformément à l'article 92 de la Constitution et à l'article 2 de la Loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016, si l'on en croit le document affiché devant les locaux du Conseil Constitutionnel à Ngor-Almadies.