Annulation des contrats signés par Cheikh Kanté : Les agents de sécurité portuaire soutiennent le nouveau directeur général

« La situation actuelle du Port Autonome de Dakar, relative aux nouveaux recrutements en C.D.I et C.D.D ne nous laisse pas indifférent. C’est pourquoi, nous encourageons vivement le nouveau Directeur Général du Port Autonome de Dakar Monsieur Aboubacar Sadikh BEYE dans sa prise de décision, après avoir informé l’ensemble des Secrétaires Généraux de Syndicats de Travailleurs du Port Autonome de Dakar, d’annuler toutes les décisions intervenues dans la période du 11 au 22 Septembre 2017, portant sur le recrutement de Quatre Cent Seize (416) personnes. Ce qui montre et prouve qu’il est dans un souci d’équité et de préservation de cet outil de travail pour continuer à jouer son rôle de moteur de l’économie nationale », relève le communiqué.



« Fatick est une petite partie du Sénégal, par conséquent aucun privilège ne leur revient de droit au détriment des autres régions. Nous demandons à nos parents de la région de Fatick de savoir raison garder, que la Société Nationale du Port Autonome de Dakar n’est ni leur bâton politique, ni leur propriété privée. Aucun chantage ou désordre ne sera permis, personne ne mérite d’intégrer le Port de Dakar mieux que nous, car nous étions de tous les combats avant et pendant l’accession de son Excellence le Président Macky SALL à la magistrature suprême, et continuons à l’accompagner », font savoir ces agents de sécurité portuaire.

Pour finir, ces derniers, qui se présentent comme des militants de la première heure de l’Alliance pour la République, renouvellent leur fidélité au Président Sall.