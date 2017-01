Annonce de la baisse du prix de l’électricité : Abdou Karim Sall salue « la générosité » de Macky Sall

L’un des grands axes du discours prononcé par le chef de l’Etat le 31 décembre 2016, a été l’annonce de la baisse du prix de l’électricité. Selon Macky Sall, ladite baisse entrera en vigueur dans le premier bimestre de l’exercice 2017. Le Directeur général de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes s’en réjouit et parle de « générosité » du chef de l’Etat. « Mais cela ne nous surprend pas, si on sait tout ce qui a été fait dans le secteur de l’énergie », ajoute Abdou Karim Sall.

Un peu plus tôt, il a insisté sur la stabilité du taux de croissance du Sénégal qui, à l’en croire, a atteint 6,6% en 2016 alors qu’en 2012 il n’était que de l’ordre de 3,5%.

En termes d’insfrastructures routières, le directeur de l’Artp place les réalisations de Macky Sall au dessus de celles de son prédécesseur. Concrètement, il attribue à Macky Sall 32 kilomètres de route en 04 ans contre 36 pour les 12 ans de magistère de Me Abdoulaye Wade.

Abdou Karim Sall a participé, avec le député Abdou Mbow, son collègue rewmiste Samba Bathily et Alinard Ndiaye du Pds, au débat organisé par Dakaractu suite au discours du président de la République.