Animation du Gamou de Médina Baye : Le retour triomphal de Baba Lamine Niasse

Resté un an sans animer le gamou de Médina Baye pour des raisons sanitaires, Baba Lamine Niasse a fait un retour remarqué dans l’animation du gamou de cette édition 2017.



En effet, le représentant du Khalife général de Médina Baye à Dakar, a prononcé en arabe le discours d’ouverture du gamou en présence de plusieurs milliers de disciples venus de partout dans le monde.



Accompagné par des zikrs (chants et louages à Allah), Baba Lamine a encore retenu l’attention des fidèles qui l'avaient en nostalgie.

Il a su encore su captiver les esprits et marqué les cœurs par son savoir faire, en termes d’animation d’un évènement religieux d’une envergure comme le gamou.



Il a encore revisité la vie et l’œuvre du prophète de sa naissance à sa mort sans oublier aucune étape (PSL).



Du côté des fidèles qui n’ont voulu rater aucune étape de ce gamou, la satisfaction reste le sentiment le mieux partagé …