Angelina Jolie autorise Brad Pitt à voir leurs enfants pour Noël

C'est la trève de Noël entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Si les deux acteurs se déchirent la garde de leurs enfants, Angelina Jolie aurait autorisé son ex-mari à passer le matin de Noël avec leurs six enfants.



Selon le Daily Star, Brad Pitt a trouvé grâce aux yeux de l'actrice, et pourra donc passer "quatre heures" avec les enfants. "Elle n'a pas eu le coeur à priver ses enfants de leur père pour ces vacances, et ils ne lui auraient sans doute pas pardonné si elle avait osé", a confié une source au magazine. "Brad devra faire appel à tous ses talents d'acteur lorsqu'il arrivera avec leurs cadeaux pour masquer le tourment qu'il traverse actuellement, du fait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux".



Si l'acteur avait en effet été privé de Thanksgiving avec Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne, il pourra se consoler en passant une petite partie de Noël en famille.