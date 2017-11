Amy Sarr Fall annonce sur CNEWS l'organisation prochaine de la Conférence mondiale pour l'Education à Paris (Global Education Initiative 2018)

C'est à l'occasion de la 20e édition de la Cité de la Réussite, le grand forum des débats culturels, économiques, scientifiques et politiques qui a réuni à la Sorbonne le gratin de l'intelligentsia française qu'Amy Sarr Fall, invitée VIP, a annoncé sur le plateau spécial de CNEWS, la tenue prochaine à Paris d'une Conférence mondiale pour l'Education initiée par sa plateforme Intelligences Citoyennes. En effet, c'est sur ce plateau spécial de CNEWS où se sont succédé entre autres, Jean Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale de France, Boris Cyrulnik, Bruno le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, Agnès Touraine, présidente de l'Institut français des administrateurs, Georges Hadad Président de l'université de la Sorbonne, que notre concitoyenne est intervenue en sa qualité de Présidente de la GE7 (Global Education 7). Au micro de Sonia Mabrouk, une des journalistes les plus en vue, Amy Sarr Fall a ainsi annoncé pour la première fois son initiative, qui sera une des plus grandes conférences sur l'éducation organisées à Paris, et la première de cette envergure portée exclusivement par la société civile. "La transmission est essentielle. Nous estimons qu'il faut préparer de façon perspicace la jeunesse qui devra réussir la transition vers 2030. Il y a tellement d'initiatives, à l'instar des Objectifs du Développement Durable qui se projettent vers 2030 mais est ce que la jeunesse a les bonnes compétences, les bonnes informations ? L'éducation est vitale." Interrogée sur les valeurs à transmettre à la jeunesse au regard de son parcours inspirant, la directrice générale évoquera la résilience. "Qu'on soit d'un pays développé ou sous-développé, nous devons résister face aux changements.



Notre génération n’est peut-être pas responsable de la planète dont elle hérite, mais il faut qu'elle assume son rôle et s'assure de pouvoir relever les défis. C'est important que les experts travaillent ensemble pour mettre au profit de l'humanité leur expertise et expérience." Sur le sens qu'elle donne à la réussite, Amy Sarr Fall répondra à Sonia Mabrouk "lorsque l'ambition collective est matérialisée, lorsque l'humanité se réunit et s'unit pour trouver des solutions, la réussite est envisageable. Cependant, la réussite n'est jamais permanente. Il faut à chaque fois se réinventer avec de nouveaux objectifs. Elle n'a de sens que lorsqu'elle est collective. "



Considérée par Sonia Mabrouk comme l'une des voix pour dénoncer le trafic d'êtres humains en Lybie, Amy Sarr Fall dira :" ce sont les séquelles de l'exclusion sociale qui rendent beaucoup de personnes vulnérables. Lorsqu'on forme la jeunesse, qu'on la prépare à relever les défis, elle devient moins vulnérable"



Interrogée sur le marché des esclaves en Lybie, "c'est justement pour dénoncer tout cela que l'on organise cette conférence, tout comme ce qui se passe chez les Rohyngas."

C'est dire que l'engagement inlassable de Amy Sarr Fall au profit de la jeunesse raisonne de plus en plus à l'international, puisque cet entretien sur CNEWS intervient à la suite de la page spéciale que la chaine américaine CNN lui avait consacrée.

Dakaractu avait donc bien raison de dire que le récent tête à tête entre Irina Bokova et Amy Sarr Fall n'était pas anodin puisque cette annonce confirme que quelque chose de grand se prépare à Paris. Nous y reviendrons et suivons de près





