Amy Ndiaye, Députée Apr à Ngniby : « Notre objectif est de représenter le chef de l’Etat dans la région de Kaffrine et porter la voix de la population auprès des autorités compétentes »

Au cours d’une cérémonie de distribution de denrées alimentaires offertes à la petite enfance dans la commune de Ngniby, l’honorable députée Amy Ndiaye est revenue sur ses nouvelles responsabilités en tant que représentante de la population de Kaffrine à l’hémicycle.



« Le Chef de l’Etat a porté sa confiance sur notre modeste personne. Cette marque de reconnaissance est pour nous une fierté et un défi à relever au profit de l’ensemble des fils de Kaffrine en général, et de la commune de Ngniby en particulier. Donc, nous ferons de notre mieux pour mériter cette confiance ».



D’après la conseillère municipale de la commune de Ngiby, l’élu du peuple doit être au service du peuple. « Les habitants de Ngiby ont voté notre liste avec un score de plus de 92% dans la commune de Gniby. Alors, nous devons rendre à César ce qui appartient à César, c’est-à-dire notre objectif est de représenter certes le chef de l’Etat dans la région de Kaffrine, mais aussi nous allons porter la voix de la population auprès des autorités compétentes pour que leurs attentes soient satisfaites ».



L’honorable députée a actuellement en ligne mire le désenclavement et l’approvisionnement en eau au niveau des différents villages de la commune de Ngiby.