Amy Collé Dieng : Retour de parquet pour la chanteuse

Amy Collé Dieng va donc passer la nuit au commissariat central de Dakar. Le face à face entre le procureur de la République et la chanteuse n'a finalement pas eu lieu . Le procureur va t'il transmettre le dossier à un juge d'instruction ? Une question qui taraude les esprits.

Selon un de ses avocats, Me Aboubacry Barro, le retour de parquet est une mesure que prend le parquet lorsqu' il estime devoir transmettre le dossier à un juge d'instruction. Il a l'habitude de procéder à cette pratique pour analyser le cabinet auquel on doit confier la suite et même un avocat peut solliciter un retour de parquet pour différentes raisons

Toutefois selon l'avocat, sa cliente est sereine et très calme en attendant son sort...