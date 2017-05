Aminata Touré à l’opposition : " Nous les invitons à discuter de leur programme "

L’envoyé spécial du Président de la République du Sénégal, Aminata Touré, n’a pas raté l’opposition. L’ex premier ministre invite l’opposition à venir débattre programme contre programme pour démontrer que la coalition Mankoo Takhawoo Sénégal ne dispose d’aucun programme concernant les législatives.

Selon elle, ce serait mission impossible, ils auront du mal à débattre, car parmi eux, il y a des gens qui défendaient le PSE et il y a même un ex premier ministre (Abdoul Mbaye) qui est en train d’attaquer le programme du Président Macky Sall alors qu’il y a même contribué.

« Pour certains, il sera difficile de débattre sur les projets et les réalisations du Président Macky Sall, mais ils sont dans leur rôle et nous sommes également dans notre rôle, c'est-à-dire soutenir le Chef de l’Etat pour l’avancement de notre pays. Nous allons continuer à expliquer les résultats, nous n’allons pas dormir sur nos lauriers», a-t-elle avancé.

Elle invite par ailleurs l’opposition à répondre aux questions qui devient de plus en plus pressantes : « Est-ce qu’ils ont des projets alternatifs? Qu’est ce qu’ils comptent faire dans le domaine de l’agriculture ? Qu’est ce qu’ils comptent faire dans la promotion des PME qui comprend différents mécanismes dont le Fongip, le Fonsis etc. ? Qu’est ce qu’ils comptent faire en direction des jeunes ? »

Aminata Touré lance ainsi un défi à l’opposition en leur demandant de « nous montrer votre programme »