Aminata Diallo, Directeur de Cabinet Khalifa Sall : « Procès ou pas Khalifa Sall est juste un détenu politique de Macky Sall »

Le Directeur de cabinet du maire de Dakar Khalifa Sall, et coordinateur du mouvement « Fal Khalifa », a installé cet après-midi au siège du parti socialiste à Grand Yoff, le mouvement des enseignants « Fal Khalifa ».

Aminata Diallo au sortir de la rencontre, a évoqué l’ordonnance de clôture prise par le juge concernant le dossier de Khalifa Sall, qui s’achemine droit vers un procès. Pour elle quelle que soit l’issue de ce dernier, Khalifa Sall reste « un détenu politique de Macky Sall ».

« Khalifa Sall n’a rien à se reprocher, qu’il y ait procès ou pas, nous savons que c’est une cabale politique. Essayer d’éliminer de potentiels candidats ce n’est pas cela qui va régler le problème » a-t-elle dit.

Pour le député socialiste, Macky Sall quel que soit alpha perd ces élections et va subir la cohabitation au sommet de l’Etat.

« Où est le problème, que l’on aille au procès, procès ou pas Khalifa Sall est juste un détenu politique de Macky Sall, on l’attend ce procès là » a-t-elle dit.

Aminata Diallo n’a pas manqué de se prononcer aussi sur la sortie de Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du parti socialiste durant laquelle il évoquait sa relation avec Khalifa Sall. Selon le Directeur de cabinet du maire de la Capitale, le problème se pose évidemment par rapport aux idéaux des deux hommes.

« Évidement que Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall ne peuvent pas avoir de problèmes personnels, mais Ousmane Tanor Dieng c’est lui seul qui sent Benno Bokk Yakaar. Moi je me sens plus dans « Taxawu Dakar» qu’autre chose. Mais Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall, «Intuitu personae » ne peuvent pas avoir de problèmes » a-t-elle fait savoir.