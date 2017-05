Amical U20 : Le Sénégal arrache le nul face à la Corée, pays hôte du Mondial

Ibrahima Niane (3

1e) a répondu à l’ouverture du score des Sud-coréens à la 18e minute sur une erreur de Lamine Sarr. Le portier sénégalais sort pour dégager le ballon qui ricoche sur Waly Diouf essayant de suivre Cho, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Menés (2-1) à la pause, les protégés de Joseph Koto ont réussi à arracher le match nul grâce à un but de Souleye Sarr à la 85e minute de jeu.

Rappelons que les Lionceaux sont logés dans le groupe F où ils affronteront l’Arabie Saoudite (22 mai à 11h), les Etats-Unis (25 mai à 11h) et l’Equateur (28 mai à 9h).

Voici la liste du Sénégal :

Gardiens : Lamine Sarr (Dakar Sacré-Cœur), Mouhamed Mbaye (Porto / Portugal), Idrissa Ndiaye (Diambars)

Défenseurs : Mamadou Diarra (Boluspor / Turquie), Mamadou Mbaye (Dakar Sacré-Cœur), Moussa Ba (Excellence Foot), Jean Jacques Idrissa Ndecky (Casa Sports), Souleymane Aw (Excellence Foot), Alioune Badara Guèye (NGB), Waly Diouf (Leganés / Espagne), Akhibou Ly (CNEPS excellence)

Milieux de terrain : Cheikh Ahmadou Bamba Kane (Diambars), Ousseynou Cavin Diagne (AF Darou Salam), Souleye Sarr (Mbour Petite Côte), Krepin Diatta (Saerpsborg 08 / Norvège)

Attaquants : Ibrahima Niane (Génération Foot), Pape Habib Guèye (AF Darou Salam), Mouhamed Pouye (Mbour Petite Côte), Ousseynou Niang (Diambars), Ibrahima Ndiaye (Wadi Degla FC / Egypte), Aliou Badji (Djurgårdens IF / Suède)





Snfoot