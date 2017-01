Ambassadeur AMINA MOHAMED, Candidate du Mouvement des femmes Africaines

Mesdames, Messieurs,

Les rencontres préparatoires du 28ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine ont débuté depuis quelques jours à Addis-Abeba.

En marge de ce sommet, et au moment où les tractations vont bon train, les femmes leaders (Société civile et ONG activistes en Afrique), présentes dans la capitale Ethiopienne se sont mobilisées en vue de soutenir la candidature de Son Excellence l’Ambassadeur AMINA MOHAMED du Kenya au poste de Président de la Commission de l’Union Africaine.

Dans l'intérêt du développement, du dialogue et de la dignité de notre continent, le Groupe des Femmes Leaders de la «Place Bleue» vous exhorte à soutenir notre candidate.

Pour l'avenir de l'Afrique, et dans l'intérêt du panafricanisme, nous sollicitons votre soutien pour l'élection de ce leader unificateur et constructeur de consensus.

Merci de vous joindre à nous. Vive l'Unité Africaine!



Mme Grace KABAYO

Mouvement Africain des Femmes





Your Excellencies, Distinguished Ladies and Gentlemen



Wewish to share news of the preparatory meetings of the 28thSummit of the Heads of State and Government as they prepare to elect the new Chairperson of the African Union Commission.

As you are aware, there are many candidates for the post of Chairperson of the African Union Commission - five to be precise.

The Women Leaders in Addis Ababa are mobilizing for the election of H.E. Amb. Amina Mohamed of Kenya to the esteem position in Africa. In the interest of development, dialogue and dignity, of our continent, The Group of Women Leaders at the ‘Blue Place’ urge you to support this candidate.

For the future of Africa, and in the interest of Pan Africanism, we crave your indulgence in campaign and supporting the election this unifier, transformational leader and consensus builderwe have in this candidate, Amb. Amina Mohamed of Kenya.

Thank you for joining this campaign. Long live African Unity!



Mme Grace KABAYO

AFRICAN WOMEN MOVEMENT