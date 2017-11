Amara Traoré : "J’attends le match référence du duo Sadio Mané-Keita Baldé"

L’ancien sélectionneur des Lions, Amara Traoré, dit miser sur "un match référence" du duo Sadio Mané-Keita Baldé avec l’équipe nationale, pour voir ces deux internationaux sénégalais assumer leur statut de stars de l’actuelle Tanière.



"Comme El Hadj Diouf avec le match contre le Maroc à Dakar, en éliminatoires de la Coupe du monde 2002, j’attends un match référence de ces deux joueurs qui ont d’immenses qualités", a indiqué l’ancien sélectionneur national.



Interrogé sur l’apport de ces deux joueurs en équipe nationale, Amara Traoré dit les voir comme des éléments complémentaires.



"Ces deux footballeurs peuvent perturber le sommeil de n’importe quelle équipe à travers le monde, mais j’attends encore de voir leur match référence ensemble", a dit l’ancien attaquant des Lions, évoquant "les qualités incroyables" de ces deux footballeurs.



"Ensemble, ils peuvent apporter tout à l’équipe nationale", a estimé Amara Traoré, qui a évolué pendant plusieurs années en sélection nationale, avant de devenir le patron technique de la Tanière de 2009 à 2012.



"J’imagine ces deux footballeurs évoluer ensemble parce qu’ils ont des qualités complémentaires", a insisté l’ancien entraîneur de la Linguère de Saint-Louis et

du Jaraaf de Dakar.



Il dit avoir "grand espoir qu’ils sortiront ce match référence contre l’Afrique du Sud, pour aider l’équipe nationale à se qualifier en Coupe du monde", a-t-il par ailleurs ajouté au sujet de Mané et Baldé, nominés pour le titre de Ballon d’or africain 2017.



Leader du groupe D avec huit points, le Sénégal sera qualifié pour le Mondial 2018 en Russie, en cas de victoire, le 10 novembre prochain, à Polokwane, contre l’Afrique du Sud (4 points).



Les deux autres équipes du même groupe, le Burkina Faso (6 points) et le Cap Vert (6 points), joueront leur dernier match en même temps que celui devant opposer les Lions aux Bafana-Bafana, le 14 novembre.