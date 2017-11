Amar Groupe Holding menacé d’expulsion : Il traîne des mois d’arriérés de loyer estimés à 26,4 millions (Actusen.Com)

Cheikh Amar, dont la success-story passe en proverbe chez de nombreux Sénégalais, est, depuis quelque temps, sur des charbons ardents.

En effet, documents à l’appui, notre confrère Actusen.Com a révélé, ce vendredi, que Amar Groupe Holding vient d’être assigné en expulsion par son bailleur.

A l’origine, détaille le site d’informations, F.S, la propriétaire de l’immeuble, au cœur du litige, et qui abrite le Siège de Amar Groupe Holding S.a. lui réclame la rondelette somme de 26,4 millions de F Cfa, représentant trois mois d’arriérés.

En clair, la propriétaire de l’immeuble s’est, tout simplement, attachée les services d’un huissier pour non seulement procéder à la résiliation du bail de Cheikh Amar, mais aussi, pour ordonner son expulsion des lieux considérés, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef.

A défaut de payer dans les trente jours, Cheikh Amar comparaîtra par devant le Tribunal de Grande instance Hors Classe de Dakar le lundi 11 décembre 2017 à 8 heures 30 précises, d’après le Commandement-assignation en expulsion.



En outre de devoir payer ces arriérés de loyer, Amar Groupe Holding est d’autant plus sur le gril que les deux mamelles nourricières de son groupe groupe (TSE et TRE) doivent aux banques locales un montant cumulé de 11 milliards 332 millions de F Cfa au mois d’octobre 2017 : soit 8 milliards 282 millions de F Cfa pour TSE et 3 milliards 50 millions de F Cfa pour TRE, selon Actusen, toujours.