Amadou SECK, patron de la filiale Ouest Africaine d’EUROGERM. Ces Sénégalais dont l’action et la réputation dépassent nos frontières.

Créée en 2002, Eurogerm Sénégal fait partie des entreprises qui rayonnent au Sénégal et dans le paysage Ouest Africain.

Une solide réputation acquise grâce au dynamisme d’un chef d’entreprise hors pair qui a su s’imposer dans le milieu agro-industriel africain.

Aujourd’hui, les plus grands groupes agro-alimentaires font appel à l’expertise d’Eurogerm Sénégal : au SENEGAL, MALI, BURKINA, GAMBIE, NIGER, GHANA, MAURITANIE, COTE D’IVOIRE.

Actionnaire à 50% d’Eurogerm Sénégal, le patron Amadou SECK, deuxième Sénégalais diplômé de l’ENSMIC (Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières) de Paris, a réussi durant ces 15ANS, à rendre son entreprise comme une véritable référence. Certifiée ISO 9001, dernière version 2015, Eurogerm Sénégal peut encore envisager l’avenir sous de bien meilleures auspices par la conquête de nouveaux marchés sous régionaux.

Très récemment, en Mars 2017, s’est tenu un séminaire technique et des journées portes ouvertes de la boulangerie, qui ont vu la participation des professionnels Sénégalais et des industriels de toute la sous-région Ouest Africaine.

Il a été question entre professionnels, de discuter de la filière blé- farine. Le ministre de l’Industrie et des Mines, Mr Aly Ngouille NDIAYE, qui présidait l’ouverture du séminaire n’a pas manqué de souligner la pertinence des sujets évoqués, en insistant sur la réflexion portant à trouver des solutions visant à alléger les importations de blé, par l’incorporation de céréales locales. Nous importons plus de 500 Milles Tonnes de blé, soit une facture de 90 Milliards par an, dit-il.

Le Ministre n’a pas manqué lors du diner de gala offert par Eurogerm à ses clients de féliciter le groupe Eurogerm, d’avoir choisi le Sénégal pour ses activités. Il a également souligné le leadership de son Directeur Général Amadou SECK, qui récemment aux assises de l’entreprise du CNP, a été cité parmi les champions, ces chefs d’entreprises qui tirent le pays, le Sénégal, vers l’émergence.

Notons qu’Eurogerm Sénégal par son DG a déjà reçu, le Sédar de l’initiative, le diamant de la compétitivité, le cauris de l’entreprise émergente.

Notre pays a besoin de soutenir et montrer ces Sénégalais qui font notre fierté.